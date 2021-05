Primero fue Alejandra Ávalos la que reclamó su lugar en la larga lista de conquistas de Luis Miguel, ahora es Aleida Núñez afirma que rechazó a Luis Miguel cuando un conocido la invitó a una fiesta en la que conviviría con el cantante.

Se trataba de una reunión en Acapulco a la que rechazó ir dado que en aquel entonces mantenía una relación con Juan Ferrara.

“Me habló en alguna ocasión un conocido, me dijo que estaría Luis Miguel y en ese momento ya tenía novio. Estaba con Juan Ferrara, fue hace mucho tiempo, pero además, imagínate, cómo irme a una reunión, a lo mejor estando ahí iba a tener tentaciones y además serle infiel a un hombre como él, que siempre fue tan hermoso conmigo y tan caballero y tan Leal, tan noble, pues la verdad que no se lo iba hacer.

“Obviamente, si no hubiera tenido pareja en ese momento, por supuesto que voy, a mí me encanta, creo que toda la vida ha sido guapísimo”.

“No me arrepiento porque en ese momento estaba enamorada, pero si no hubiera estado, obviamente si hubiera ido, porque seguramente, no sé si hubiera pasado besos o algo más”.

Y aunque admite que estar con Luis Miguel en la intimidad le aparece una fantasía muy tentadora, no hubiera podido hacer la realidad: “Me respeto mucho como mujer y la verdad es que no me presto a ciertas situaciones, como tú dices que se mencionan orgías”.

Al preguntarle si se hubiera atrevido a participar en una orgía con él, ella respondió: “Suena como una fantasía interesante, exótica, atractiva, ¿por qué no fantasear o soñar con eso?, pero ya hacerlo, no la verdad, es que siempre he estado solo con mi pareja”.

