Después de haber prescindido del uruguayo Luis Suárez sin ningún tipo de reconocimiento, el Barcelona le prepara una sorpresa a su exdelantero en el partido de mañana (sábado 8 de mayo) contra el Atlético de Madrid, el cual se llevará a cabo en el Camp Nou, la casa del equipo blaugrana, a las 9:15 a.m. hora del centro (10:15 a.m. hora del Este [ET] | 7:15 a.m. hora del Pacífico [PT])

El diario deportivo español Marca fue quien reveló que el Barcelona “tiene en mente hacerle un pequeño homenaje como reconocimiento” por su tiempo que pasó en el club.

Vaya que se lo merece el uruguayo. En su tiempo con el Barcelona, Luis Suárez ganó 13 títulos, en los que se cuentan LaLiga, la Champions League, el Mundial de Clubes, la Copa del Rey y la Supercopa de Europa, básicamente todos los títulos que puede ganar un club de Europa, ya que incluye competencias locales, así como europeas e internacionales.

Luis Suárez, su lugar en goleadores del Barcelona

Además, el Pistolero quedó como máximo goleador de la historia del club, solo por detrás de Lionel Messi y de César Rodríguez. Desde el 2014 que se sumó a las filas del Barcelona hasta la temporada 2019-2020, anotó 198 goles en 283 partidos jugados. Su mejor temporada fue la del 2015-16, cuando anotó 59 goles en 53 partidos.

Su salida del Barcelona dejó mucho que desear debido a la forma en que fue sacado del club. Su amigo Messi criticó a la directiva del club en una despedida que hizo pública por medio de Instagram donde agradece al uruguayo y avienta saetas contra los dueños del club.

En la publicación en Instagram, Messi escribió:

“Te merecías que te despidan como lo que sos: uno de los jugadores más importantes de la historia del club, consiguiendo cosas importantes tanto en lo grupal como individualmente. Y no que te echen como lo hicieron. Pero la verdad que a esta altura ya no me sorprende nada”.

Según Marca, Luis Suárez supo que ya no estaba contemplado para el club por medio de una llamada breve de Ronald Koeman, el actual entrenador del Barcelona.

