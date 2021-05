En exclusiva para Ventaneando, escuchamos como Camila Fernández vive una maternidad feliz con Cayetana y habló sobre cómo vive esta nueva y maravillosa etapa al lado de su esposo y con su familia.

“Estamos todavía cada tres horas en la noche, sí me he levantado, me la he aventado súper bien, la verdad”, dijo respecto a los horarios de su bebé.

Con una gran sonrisa, la hija de Alejandro Fernández aceptó que quiere tener un segundo bebé aunque es muy probable que sean dos al mismo tiempo “porque hay mucha probabilidad de que por mí y por mi esposo”.

Al preguntarle sobre la maternidad, si fue como le contaron o ha encontrado un mundo diferente, dijo sorprendida: “Muy diferente, escuché historias de terror, ‘¿cómo crees sea tu niña?’, ‘espero que duermas’ y yo no ahorita la verdad es que estoy en las nubes”.

“Ahorita estoy en Disneylandia, después de que me operaron de la vesícula y de la niña y que la hernia y no sé qué, la verdad es que todo bien”.

También le preguntaron si su esposo la ayudaba y respondió: “Me quitaron la vesícula, pues no podía ni respirar, me dolía todo, era horrible, entonces como no me podía ni sentar del dolor, él empezó a practicar cómo cambiar los pañales, todo”.

Sobre las reacciones de sus padres y abuelos, agregó: “Los dos felices, mi papá también es el más feliz del mundo con Cayetana y además dijo que todas las serenatas que le quedan por darse lámpara ella”.

