Erika Buenfil habla sobre el intento de extorsión del que fue víctima, luego de ser amenazada: “Estoy muy bien, muy tranquila y estamos cuidándonos”.

“Lo único que les digo sobre el episodio que tuve el domingo y la única recomendación que yo hago es que denuncien, ya que si no hay denuncia no hay delito, tiene que haber una denuncia y no dejar pasar cualquier tipo de cosa que les pueda suceder”.

“No fue cibernético, sí fue real, nunca me había pasado y si es un susto fuerte. No sabes qué hacer realmente, pero fui fría y entonces dije pues un tweet, tengo muchos seguidores, alguien alguien puede responder y alguien me puede decir a dónde hablar”.

Al preguntarle si cuenta con algún tipo de seguridad en casa, respondió: “No pues es que yo no tengo dinero para pagar seguridad y está periódicamente la gente de la alcaldía, están pendientes y están avisando.No soy víctima porque no me llegaron hacer nada”.

También habló sobre las recomendaciones que le dio a su hijo respecto a estos temas y dijo que le ha pedido que no le abra la puerta a nadie y que no crea nada de lo que le digan si es que recibe alguna llamada.

Sobre algún tipo de amenaza que recibió, la actriz comentó que “hasta ahorita está todo bien, primeramente Dios, gracias por la preocupación, quería contestar porque sé que todos tenía la inquietud”. La extorsión fue a nivel telefónico al revelarle datos que parecían correctos.

