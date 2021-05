Padre de Frida Sofía está demandado por fraude al comprar un restaurante. Pablo Moctezuma, padre de Frida Sofía, y quién se ha ofrecido a financiar el pleito legal que la joven ha anunciado que emprenderá en contra de su abuelo Enrique Guzmán por presunto abuso sexual.

“Es un defraudador”, así lo asegura el empresario Roberto Morales, quien tiene una denuncia abierta en su contra por una estafa de más de siete millones de pesos que le adeuda desde el año 2007. Lo anterior por la venta de un restaurante ubicado en Paseo de la Reforma en la Ciudad de México.

El restaurantero comparte la historia con Ventaneando: “A este personaje lo conozco en uno de mis restaurantes que tenía yo ubicado en reforma Lomas”.

“De la nada llega, se presenta como cliente a platicar conmigo que estaba interesado en comprarme el restaurante”, y así describe el modus operandi de Pablo Moctezuma.

“En varias ocasiones me dio cheque sin fondos, tres o cuatro ocasiones me decía que lo esperará que ya iba a fondear la cuenta, etcétera”, cuenta.

“Hasta que después de mucho tiempo me cansé. Pasó cerca de un año aproximadamente en lo que me traía vuelta y vuelta. Incluso, como habíamos llegado a la negociación de venderle al restaurante, me invitaba a ser parte del nuevo restaurante. Cosa que nunca se consumó, pero parece que ya tenía todo planeado”.

“Ya le había entregado los documentos del restaurante porque él había firmado contratos conmigo y pagarés. En aquel entonces creo que fue 2007, estábamos hablando de varios millones de pesos que serían entre cuatro y cinco millones”.

Roberto Morales relata que cuando intentó recuperar su dinero a través de una demanda civil descubrió que Pablo Moctezuma no tenía ningún bien en garantía.

“Yo lo demandó primero por la vía civil. Obviamente yo trato de llevar las cosas a un embargo de propiedades o de las cuentas, pero mis abogados se dieron cuenta que no tenía nada a su nombre. Nada existe a su nombre, las cuentas no tenían fondos, la casa no era de él, las acciones que me había dado en garantía tampoco eran de él.

“No tenía absolutamente nada y eso cambia obviamente cuando se confabula a través de ese tipo de cuestiones jurídicas al fraude y es cuando se pasa todo el esquema a un fraude que se cometió y se va la parte penal”.

Sin embargo, el engaño no quedó ahí, pues además se destapó que el mismo restaurante que Pablo Moctezuma según había comprado, ya lo había vendido cuatro veces más.

