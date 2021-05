Esta semana hubieron varios estrenos que están rompiendo los servicios de streaming como Netflix, Amazon Prime y Disney +.

Amazon Prime sacó la película del querido personaje de Pokemón Detective Pikachú el pasado 13 de mayo. Además, otra película ya con una historia entre los fans de Will Smith entró a su servicio iniciando mayo: Men in Black: International. Esta es una nueva versión donde, en lugar de Will Smith y Tommy Lee Jones, los Hombres de Negro (en este caso el Hombre y la Mujer de Negro) son Chris Hemsworth y Tessa Thompson, quienes ya habían actuado juntos en la película Thor: Ragnarok.

Netflix es el que tuvo más estrenos en esta semana y el que ha tenido más series altamente esperadas estrenadas en este mes. La semana la inició con el estreno de la quinta temporada de Outlander, la serie sobre una enfermera de la Segunda Guerra Mundial que viaja en el tiempo hacia 1743.

The Woman in the Window

Este viernes 14 de mayo, Netflix estrenó el ansiado thriller The Woman in the Window (La mujer en la ventana), que retrata a una psicóloga con agorafobia que tiene una obsesión con sus vecinos y la resolución de un homicidio brutal. La película cuenta con tres grandes estrellas del cine de Hollywood. Amy Adams, que tiene el papel principal, está acompañada por Julianne Moore y Gary Oldman.

Disney+ no se quedó atrás con los estrenos y tiene reservados para finales de mayo uno de los más esperados de la temporada: Cruella, la cual estrenará el 28 de mayo.

En esta semana, Disney + estrenó para los menores de la casa Phineas y Ferb la película: A través de la segunda dimensión. Para concientizar sobre el cambio climático, el servicio estrenó The Last Ice, un documental de National Geographic sobre las comunidades Inuk, que habitan la zona más norte del planeta y cuyos efectos del cambio climático están provocando un cambio en sus tradiciones y sus relaciones con otras comunidades danesas.

Aquí, la lista de todos los estrenos de esta semana:

Netflix

El baile de los 41 – 12 de mayo

Oxígeno – 12 de mayo

La mujer en la ventana – 14 de mayo

Ferry – 14 de mayo

Sicario: Day of the Soldado – 15 de mayo

Instant Family – 16 de mayo

La noche de la expiación – 16 de mayo

Notas perfectas – 16 de mayo

El reino – 16 de mayo

Kick-Ass 2 – 16 de mayo

Más notas perfectas – 16 de mayo

Terminator 2: El juicio final – 16 de mayo

Amazon Prime Video

Detective Pikachu – 13 de mayo

The Underground Railroad – 13 de mayo

The curse of La Llorona – 15 de mayo

Disney +

The Last Ice – 14 de mayo

High School Musical: El musical: La serie temporada 2 – 14 de mayo

The Gifted: Temprada 1 y 2 – 14 de mayo

Phineas y Fer la película: A través de la segunda dimensión – 14 de mayo

