Issabela Camil asegura que no le afecta serie de Luis Miguel

Issabela Camila asegura que no le afecta serie de Luis Miguel, luego que se ha retratado su relación con el cantante en varios capítulos de la misma.

Se sabe que Issabela fue uno de los grandes amores en la vida en la vida de Luis Miguel en 1994. Pero no fue durante mucho tiempo y fue el primer gran amor de Luis Miguel.

Isabella Camil habló sobre la realización de un libro donde cuenta su propia historia y dijo “No sé qué más decir”.

También contó si sus hijas le han preguntado sobre la serie que más revuelo ha tenido en dos temporadas y que la involucra al lado de Luis Miguel.

“Antonia sí está más interesada en cosas de mi vida y se las cuento abiertamente. No tengo nada que ocultar. Su mamá tuvo un pasado, tuvo otra relaciones y es hermoso”.

“En ningún momento digo que me lo quiero quitar de encima, simplemente es algo que no quiero compartir, pero a mis hijas les voy a hablar siempre con toda la verdad y sabrán absolutamente todo”.

La actriz, al ser cuestionada sobre los derechos y cuestiones legales que pudiera ejercer por el uso de su nombre comentó: “No, yo no autorice nada. No es tan importante. Cada quien tiene su tema porque yo no tengo nada que esconder, pero son dos personas. Cada quien tiene la manera de contar su historia, no es nada más mía, no me pertenece, no tengo los derechos”.

“Si fuera algo que me da vergüenza, pero no pasó”,dijo. Por varios años ha corrido el rumor que las parejas que ha tenido Luis Miguel han firmado un supuesto contrato de confidencialidad, llegó en algún momento a las manos de Isabella, a lo que ella respondió “absolutamente no”.

