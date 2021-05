Valeria Palmer encontró a Miguel Palmer en estado de abandono y desnutrición, en exclusiva contó a Ventaneando cómo fue que logró ver a su padre y las terribles condiciones en las que lo vio.

“Tiene todo el año del covid-19, al teléfono siempre muy cordial y todo cuando estaba solo. Cuando estaba acompañado las llamadas eran cortas, las cortaba pronto y yo entendía y respetaba”.

“Aquí, la cuestión está en que el 26 de octubre que es su cumpleaños fue la última vez que hablé con mi papá. Ya para Navidad no tuve contacto con él. Son fechas muy especiales que pase lo que pase siempre nos hablamos, en año nuevo tampoco”, explica Valeria.

“Después se enfermó, pasé a su casa, no me abrían y uno nunca se imagina uno lo que puede pasar y cuando me entero por un compañero que te lo iban a ingresar a la Casa del Actor”.

“Lo primero que hago es hablarle a mi papá para preguntarle si está de acuerdo, si estaba de acuerdo adelante, pero me extraña porque mi papá siempre nos dijo a mi hermano y a mí que a él no le gustaría en sus últimos días estar en una casa de retiro”.

Ante la negativa de la pareja de Miguel para hablar con él, Valeria no se quedó de brazos cruzados y “averigüe que el 2 de abril a las 12 de la tarde tenía su cita (para vacunación). Me fui a plantar afuera de su casa y dije al momento tiene que salir”.

“Veo que salen dos hombres cargando una silla de jardín con él totalmente ‘desguanzado’, inmóvil con un color verdoso, con desnutrición severa, hasta los huesos. Una imagen muy triste, muy sorpresiva y muy fuerte”.

“Sí vio que era yo, pero no podía hablar porque estaba totalmente sedado. Después me enteré porqué, porque la señora le daba 13 gotas de rivotril en la mañana y 13 en la noche”, cuenta.

Valeria denunció el estado en el que encontró a su padre “en total estado de abandono como yo encontré a mi papá. La denuncia es contra ella y los que resulten responsables”.

Valeria espera la cita para mostrar todas las pruebas y hasta entonces “no puedo saber qué es lo que continúa, abogados amigos míos me han dicho que podría ser una tentativa de homicidio”.

“El estado de mi papá es delicado por el nivel de desnutrición que tiene, sus defensas están muy bajas, trae nutrición parenteral”, concluye.

