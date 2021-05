Nuestro equipo fue agredido por Hugo Expósito, representante del colombiano Brian Fanier Álvarez Rojas, quien se ha ostentado como hijo de José José. Al parecer no quería que su representado diera entrevistas porque Manuel José no se realizó prueba de ADN sobre su paternidad y menos grabar aspectos del lugar con poco aforo.

Después del incidente y al término del concierto, el colombiano dio sus razones del porqué la semana pasada no se presentó a practicarse la prueba de ADN con el hijo que se asegura procreó con la colombiana Adriana Arbelaez.

“Yo mismo preparé la contestación con mi equipo de abogados para que ellos pudieran llevar a cabo esta manda. Para que le demos término y solución a este asunto cuanto antes posible. Para mí, entre más rápido se termine, mucho mejor”.

“Si no me presenté en esta anterior audiencia, qué es la audiencia inicial, no era todavía necesario, porque la audiencia inicial no era una prueba de ADN”.

“En la audiencia inicial es donde se determina qué va a seguir pasando en el proceso, cuándo se va hacer la prueba, dónde, quién la va a llevar a cabo, todo eso”, dijo el cantante.

Así reaccionó cuando le cuestionamos si espera recuperar el tiempo que ha perdido con su hijo: “Todavía no podemos afirmar eso, es que ese es el peligro y el riesgo. En este caso lo importante sería el niño. Primero vamos a procurar ese bienestar, ya luego que se dirima sí es cierto o no qué es el producto del encuentro que hubo entre ella y yo. Luego podemos hablar de todo lo que va a proseguir”, concluyó.

Manuel José no se realizó prueba de ADN

