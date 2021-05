Las batallas de Federica Quijano comenzaron antes de Kabah, el grupo que por 14 años fe de los más exitosos de la década de los 90, pero desde su enorme éxito y fama, ha pasado también por muchos altibajos, como una larga lucha de rechazos, críticas, abusos, excesos y el robo de dos managers, uno de los cuales resultó ser el propio tío de Federica. Esta es la tercera entrega En sus batallas.

Estudié diseño Industrial, cosa que no terminé porque al cuarto semestre, yendo a montar en un partido de Polo me pegó la pelota y me rompió el codo y el director de la carrera me dijo date de baja porque no vas a poder hacer nada.

Fue cuando se me ocurrió hacer un grupito Timbiriche, pero ¿quién iba a estar? Obviamente María José, porque andaba con Lalo mi hermano, obviamente le dije a Lalo y le dije al “Apio”.

“Tuvimos que pagar y juntar nuestros ahorros para grabar en un cassette la canción “Encontré el amor”. Nos tocó tocar puertas en todos lados.

“Luis de Llano nos vio cantar y bailar y dijo se van a llamar Escuadrón Verde y van a cantar canciones ecológicas”, le dijeron que no les gustaba ese nombre y les dijo que se llamaría Los Yupis, “le dijimos no nos gusta, nosotros somos Kabah”.

Al inicio les dijeron que nadie les pondría atención, que no llegarían a ningún lado, que eran un grupo plástico, “nos dijeron, ‘qué bueno que grabaron el primer disco pero les fue fatal. Vendieron 90 mil copias, si con el segundo disco no venden les damos su carta de retiro”.

“El segundo disco fue “La calle de las sirenas”, vendimos más de 2 millones y medio de copias”, agrega.

“Nos hacían trabajar todo el día, trabajábamos enfermos, agotados, nos desmayamos del cansancio”.

“Nuestra primera manager vendió una primera gira y como era con un restaurante comíamos ahí. Al final del año nos dicen ‘nos deben 20 recibos de viáticos’. Ella se lo robó, se robó todos nuestros viáticos y se fugó del país”.

“Después de 14 años dijimos ya estábamos muy cansados y queremos tener una vida un poco más tranquila, las mujeres queríamos ser mamás y estábamos pensando en otras cosas y decidimos terminar Kabah”.

