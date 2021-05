Las autoridades del eje tecnológico de Shenzhen, en el sur de China, evacuaron un rascacielos de 70 pisos luego que el edificio comenzó a oscilar y dijeron que investigan las causas.

Miles de personas en el SEG Plaza y los alrededores huyeron cuando el rascacielos empezó a oscilar el martes.

