Las semifinales de ida ya pusieron en marcha la búsqueda para competir por el título de la Liga MX en su última instancia.

El Pachuca inició la jornada de las semifinales contra el Cruz Azul, equipo que busca acabar con todos los fantasmas del pasado y levantar la copa de la Liga MX tras más de 20 años.

El partido dejó mucho que desear para una semifinal, ya que quedó con un marcador de 0-0, lo cual es más perjudicial para el Cruz Azul al no anotar ningún gol como visitante, y ahora se enfrentará en su casa al Pachuca, esperando que éste no anote ni un solo gol, ya que los goles de visitante le valen más al Pachuca, que ellos por el momento podrían estar un tanto contentos de no recibir ni un solo gol en casa.

Por su parte, el Santos y el Puebla disputaron una entrenida semifinal que quedó con un resultado de 3-0 a favor del Santos, los locales; no obstante, el resultado fue engañoso, ya que el Puebla tuvo bastantes oportunidades de anotar al menos un gol de visitante, lo que reduciría bastante la tarea para este domingo.

Eurocopa 2021: Cuándo es, grupos, calendario, partidos y sedes

Horarios de semifinales de vuelta

Cruz Azul vs Pachuca

¿Cuándo? Máñana sábado 22 de mayo del 2021

¿A qué hora? 8:00 p.m. hora local (6:00 p.m. hora del Pacífico /PT | 9:00 p.m. hora del Este / ET)

¿Dónde? Estadop Azteca, Ciudad de México, México.

¿Dónde verlo? TUDN

Puebla vs Santos

¿Cuándo? Domingo 23 de mayo del 2021

¿A qué hora? 7:00 p.m. hora local (5:00 p.m. hora del Pacíifico / PT | 8:00 p.m. hora del Este / ET)

¿Dónde? Estadio Cuauhtémoc, Puebla, Puebla.

¿Dónde verlo? TV Azteca / Azteca 7

