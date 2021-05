La víctima tenía 60 años de edad y su vida terminó bajo un puente. Elementos de la policía capitalina del Sector Tacuba arribaron al lugar, resguardaron el cuerpo y vía radio solicitaron el apoyo de paramédicos de Protección Civil de la alcaldía Miguel Hidalgo. Jorge “El Diablo” Becerril tiene toda la historia.

Una persona que presenció cuando este hombre estaba tirado afirma que se convulsionó antes y que lamentablemente cuando llegaron los servicios de emergencia nada pudieron hacer para salvarle la vida.

El cuerpo del hombre era, aparentemente, condición de calle, y se encontraba en el bajo puente de la avenida México-Tacuba y la vía rápida Aquiles Serdán en la Colonia Tacuba, en la Ciudad de México.

Al lugar arribó una ambulancia; sin embargo, la víctima ya no contaba con signos vitales. En el momento no se pudo determinar las causas de su fallecimiento y no se descarta alguna enfermedad.

Los amigos del hoy occiso observaban la escena con mucha tristeza. La policía cercó los perímetros y a la llegada de la fiscalía Federal de Justicia de la Ciudad de México el cuerpo fue enviado por servicios periciales a la agencia del Ministerio Público correspondiente para realizar la necropsia de ley y entregar el cuerpo de esta persona a la familia para darle cristiana sepultura.

Su vida terminó bajo un puente ¡Al Extremo!:

Más historias Al Extremo:

Disfruta tus contenidos preferidos en AZTECA MÁS y descarga la app: