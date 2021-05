Es penal la demanda de Enrique Guzmán contra Frida Sofía, así lo aseguró Marco López abogado del cantante, quien afirma que el Ministerio Público realiza ya las investigaciones sobre la denuncia de violencia familiar que el cantante presentó en contra de su nieta Frida Sofía y que este jueves ratificó.

“El Ministerio Público está realizando la investigación para recabar datos de prueba para el esclarecimiento de los hechos”, dijo.

“En su momento vamos a comentar con los medios de comunicación los avances de la investigación y desde luego aspectos técnicos de este asunto legal”, agregó.

“Para quienes aún tenían duda, se trata de un caso penal”, comentó sobre el tipo de demanda que interpuso el cantante.

Al cuestionarle si será citada Frida Sofía, respondió: “Es todo lo que por el momento les puedo comentar. Estamos en un tema penal, formulamos una querella por apariencia del tema de delitos de violencia familiar. Está el Ministerio Público realizando una investigación para recabar datos de prueba para el esclarecimiento de los hechos”, concluyó.

Por otro lado, la empresa que maneja la carrera de Alejandra Guzmán publicó un comunicado en el que externaron: “Hay mucha información falsa circulando, continuaremos señalando información incorrecta cuando sea necesario, asumiendo que todos están interesados en los hechos reales”.



Aclararon que Alejandra no he hecho ninguna declaración sobre los asuntos familiares y no hay ningún comunicado de prensa esta semana. Afirman que Alejandra es consciente de los comentarios de su padre. Que la carrera de Alejandra marcha muy bien, está grabando en el estudio preparándose para su show virtual y su gran próxima gira. Agregaron que ella está feliz sana y de muy buen humor.

