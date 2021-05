“Me libré de un disparo”: Alejandra Ávalos, sobre su divorcio. Así lo reveló la actriz En sus Batallas: “A partir de que no había respeto a mi persona y me trataba, ese primer marido, de sobajar o de hacerme sentir que no valía, era una violencia que no me permitía a mí vivir libremente”.

Era “una relación amorosa, nos enamoramos y yo estaba pretendiendo tener una relación para siempre, (pero) comienzan a surgir ciertos focos rojos, por ejemplo, estar en un lugar comiendo muy a gusto y si pasaba alguien y me veía, había una situación álgido en la mesa, porque entonces todo se transformaba en agresión”.

“Un día pasó algo tremendo, una cosa que jamás he dicho. Dije ‘o me voy en este momento, o me puedo morir’. Me tenían en un estado muy grave de ansiedad. Si estás en un lugar donde no hay control porque hay abuso de sustancias tóxicas, donde hay consumo constante y no sabes cómo va a reaccionar la persona en un momento determinado, pero además hay armas”.

“De regreso de un show que fuimos a ver juntos y discutíamos dentro del auto porque yo lo veía demasiado tomado y yo quería manejar. Entonces yo lo obligué a bajarse del auto para que se pusiera en el lado del copiloto y yo manejar para llegar sanos y salvos a casa, pero él seguía en ese momento discutiendo conmigo porque estaba celoso del cantante que fuimos a ver esa noche y en ese momento oí un disparo dentro del carro, me pasó por detrás, entre el respaldo y mi espalda”, continúa.

“Me quedé absolutamente atónita de no saber qué hacer y cuando volví, él tenía una pistola en la mano y en ese momento lo bajé a patadas del carro. Gracias a Dios salí viva de esa situación. Yo decidí no volver a estar junto con él… Intentó muchas veces una reconciliación, pero fue un momento muy difícil para mí porque yo lo amaba, lo amaba y nunca jamás me imaginé que iban a llegar las cosas a tal grado. Mi historia cambió desde el momento en que yo decidí cambiar y eso para mí fue lo valioso de esto”. concluye.

