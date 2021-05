Después de una temporada plagada de lesiones, Sergio Ramos no es incluido en la lista de jugadores convocados por España para la Eurocopa. La decisión oficializa la ausencia de elementos del Real Madrid en la selección nacional para un torneo importante por primera vez.

El técnico de la selección, Luis Enrique, señaló que el hecho de que Ramos haya pasado tan poco tiempo en la cancha recientemente dificultó la inclusión del defensor de 35 años al plantel para la Eurocopa.

Ramos se perdió la mayor parte de la segunda mitad de la temporada luego de una serie de lesiones musculares y un problema de rodilla que requirió cirugía.

“Me duele no haber podido ayudar más a mi equipo y no defender a España pero, en este caso, es mejor descansar, recuperarse bien del todo y, el año que viene, volver como lo hemos hecho siempre”, tuiteó Ramos el lunes. “Duele no representar a tu país, pero hay que ser honesto y sincero”.

Ramos habría sido el único jugador del conjunto madridista en la lista, si bien Luis Enrique indicó que el lateral Dani Carvajal habría sido convocado de haber estado en condición física óptima. El Real Madrid terminó una temporada sin alzar un título por primera vez en más de una década. En la Liga española quedó sólo debajo del Atlético de Madrid y fue eliminado por el Chelsea en las semifinales de la Liga de Campeones.

Otros integrantes del Madrid que habían jugado con la selección recientemente pero fueron descartados en la presente convocatoria son Nacho Fernández y Marco Asensio.

Luis Enrique dijo que informó a Ramos sobre su decisión el domingo vía telefónica.

Ramos habría tenido la oportunidad de romper el récord de la mayor cantidad de partidos con una selección nacional en la Eurocopa 2020. El capitán veterano del Madrid de antemano posee la marca europea con 180 encuentros con España. El récord mundial de 184 está en manos del futbolista egipcio Ahmed Hassan.

“Le deseo a todos mis compañeros muchísima suerte y ojalá hagamos una gran Eurocopa. Animaré como uno más desde casa”, agregó Ramos en Twitter.

En la lista de convocados para la selección destaca el defensor del Manchester City Aymeric Laporte, quien jugó para selecciones juveniles de Francia pero recibió autorización para jugar por España. Luis Enrique también incluyó a los delanteros Adama Traoré y Álvaro Morata, a los juveniles Ferran Torres, Pedri González y Eric García, así como a los veteranos Sergio Busquets, Jordi Alba y César Azpilicueta.

Además de Ramos, quedaron fuera Jesús Navas, Sergio Canales, Kepa Arrizabalaga e Inigo Martínez, quien el lunes anunció no sentirse listo para jugar con la selección para la Eurocopa.

Luis Enrique explicó que ha decidido no convocar a 26 jugadores, como regularmente ocurre, dado que consideró que los 24 que incluyó son suficientes para las necesidades del equipo.

España jugará en el Grupo E junto con Suecia, Polonia y Eslovaquia. Todos los partidos se disputarán en Sevilla, a partir del duelo del 14 de junio ante los suecos. Tendrá dos juegos de preparación: ante Portugal el 4 de junio y frente a Lituania el 8 del mismo mes.

Los jugadores de la selección de España deberán reportarse para los entrenamientos el 31 de mayo.

