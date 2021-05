Christian Estrada, ex pareja de Frida Sofía, habla sobre las declaraciones de Enrique Guzmán en las que afirma que ella golpeaba a Alejandra Guzmán; sobre la denuncia en contra de ella y las acusaciones de acoso sexual hacia el cantante.

Tras las declaraciones de Enrique Guzmán en las que reveló que Frida Sofía golpeaba a su madre Alejandra Guzmán, Christian Estrada habla del problema de Frida Sofía, ex pareja de la joven, para saber si atestiguó alguno de estos violentos episodios.

“Sinceramente, no me tocó ver nada de eso. Lo mío, mi relación con ellos fue muy corta, pero yo la verdad no tengo nada que decir de esa familia”, dijo Christian.

“Con todo respeto, tampoco es coincidencia que Frida por algo siempre se vaya de su lado. No sé si algo tiene Frida en el que mucha gente y han dicho que hay que escuchar a las mujeres, claro que sí, pero llega una época en la que dice uno ya es mucho. Pero creo que a la gente le gusta y le va a seguir gustando el chisme”.

“Yo ya no tengo nada que decir, son mujeres y ya no quiero pelear, la verdad, porque yo ya pasé por eso hace tres años, ya por favor, olvídalo, yo tengo mi vida con Ferk, mi hijo que viene en camino, mis proyectos”.

“Pregúnteme de mis proyectos, porque se viene novela, se vienen cosas buenas, pero pues ya ahora me toca a mí demostrar a todos ustedes que en realidad quién soy yo, no de lo que se dice de mí”.

Lo cierto es que Christian lamenta que la relación entre Frida Sofía y Alejandra Guzmán se haya tornado tan problemática y violenta: “Amo mucho a mi mamá, madre sólo hay una. Entonces yo, la verdad, en cosas así no me meto mucho, porque no las quiero escuchar ni vivir.

“Con mi mamá tengo una relación muy padrísima que no quiero que cosas malas involucrar a la mía”.

Y en cuanto a la denuncia que Enrique Guzmán interpuso en contra de Frida por haberlo señalado de abuso sexual comentó: “Ya son cosas de familia. Yo no me voy a poner del lado del señor, porque al señor Guzmán nunca lo conocí, nunca me hablaron de él, nunca me platicaron. Así que no puedo juzgar al señor, pero que haga lo que tenga que hacer”.

