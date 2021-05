La clave de los siguientes ejercicios es la respiración y abrirse a la posibilidad de nuevas verdades para tener diferentes perspectivas.

Uno de los principios de sobrevivencia en yoga que se aprende desde el principio es que en algún momento de la vida debes tomar algo como tú verdad, esta es mi verdad de acuerdo a lo que pasó pero aferrarse a una sola verdad no te dejará avanzar.

Si te aferras a esa verdad con demasiada fuerza, vendrá la verdad verdadera, porque hay puntos que no viste, tocará tu puerta y si estás aferrado, no le vas a abrir y no vas a crecer y se va a repetir alguna situación.

Los ejercicios

Para comenzar el ejercicio, hazte hacia delante y al exhalar despacio coloca el torso paralelo al piso. Esa es mi verdad, hasta dónde llega con las rodillas estiradas está bien. Toma aire y levanta un poquito más la cadera, jala el pecho hacia delante y nota cómo puedes flexionar las piernas, presiona con los talones y usando las nalgas regresa hacia arriba.

Ahora vamos a estirar los costados, baja el brazo izquierdo, levanta el brazo derecho y ve con calma hacia el lado izquierdo volteando hacia lado derecho. Siente cómo se estira el costado. Regresa con esa parte larga bajo el brazo derecho y sube el brazo izquierdo, ve hacia el lado derecho con calma. Con las costillas vamos lejos hacia el otro punto y después regresa.

Primero fuiste hasta delante para estirar la parte de atrás del cuerpo, ahora vamos a estirar la parte frontal, la pelvis hacia delante. Levanta las costillas sólo un poco y abre los hombros hacia fuera, pon atención en abrir la tráquea y exhala despacio regresando al centro.

Si tienes una pareja para hacer otro ejercicio, colócate en la silla y la persona que está de pie colocará cabeza cerca y entre las rodillas de la otra persona. La persona que está sentada ayudará a sostener los hombros en las piernas y lo tomará de las caderas para elevar las piernas y dejar que baje todo al cerebro. Ahora hay que sostener a la persona para que baje las piernas despacio.

Una sola verdad no te dejará avanzar

