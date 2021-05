Se desató un escándalo y denuncian tráfico de influencias tras libertad de Azalia, tras ser detenida por cobrar un cheque robado, pero, al parecer, todo esto como parte de una mafia de gente que roba cheques en la parte norte de la zona conurbada de la Ciudad de México y ella salió, por lo cual publicó un mensaje y dice que no está involucrado en este tráfico de cheques.

El pasado jueves se informó que Azalia Ojeda, la ex Big Brother, fue detenida por intentar cobrar un cheque por 350 mil pesos que estaba reportado como robado; sin embargo, el viernes en la tarde fue puesta en libertad.

La abogada de la contraparte, Berenice Romero, nos da detalles sobre su muy sospechosa liberación: “Estuvimos en la sede ministerial y fue cuando la señora rinde una declaración previa y es cuando se empiezan a murmurar y empezó a pasar gente caminando rápido y me manda un mensaje personal que tengo a mi cargo y me comenta que la señora había salido por la puerta lateral, que no corresponde a la Fiscalía, corresponde a un centro de atención a víctimas de género”.

La abogada Romero afirma que la salida de Azalia no fue bajo los lineamientos de la ley: “Tal vez hubo tráfico de influencia. La corrupción, la manera de cómo salió, nos da notar esa situación. Vamos a tocar todas las instancias que tenemos que tocar, porque ese es un asunto que no se va a quedar impune”.

Denuncian tráfico de influencias tras libertad de Azalia

Más de Venga la Alegría

Descarga aquí >> AZTECA MÁS y disfruta gratis tus programas preferidos