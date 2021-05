Como es costumbre, Ninel Conde evade preguntas sobre su hijo y Larry Ramos y se salió por la tangente a la hora de responder sobre la situación que enfrenta a su pareja, acusado de fraude y quién está a punto de comparecer ante la Justicia del estado de Florida.

Después de la noticia de la detención de Ramos Ninel reapareció en un evento de la Fundación Unidos por la Música en los en Los Ángeles, California, y aprovechó la timidez con que algunos reporteros la cuestionaron sobre el fraude del colombiano y sobre la convivencia con su hijo Emanuel, al que hace un año no ve.

Al responder, intentó convencerlos de que son utilizados por el enemigo para tirar sus dardos en contra de ella, calificándose a sí misma como una mujer sumamente espiritual, la misma que se desmarcó de inmediato cuando Ramos fue detenido.

“No, yo no estoy evadiendo, simplemente soy sabia para no agarrar los dardos del enemigo, no me refiero al enemigo humano, porque yo soy una persona muy espiritual y sé que hay un bien y un mal, entonces son dardos y yo no los tomo, yo tomo las cosas bonitas de gente de bien y esas las absorbo y aquí estoy”.

Sobre la foto que compartió recientemente en redes sociales, dijo: “No, ya tiene tiempo”. También se le cuestionó si es cierto que no podía entrar al país, a lo que respondió: “Llegué ayer de México, yo estaba en México, ¿Por qué no voy a poder ir?”

“El que nada debe nada teme. Yo estoy muy contenta de estar aquí. Las acciones hablan más que las palabras. Hay un reconocimiento que me está dando el estado de California”.

Respecto a la situación legal con su hijo, Ninel afirmó: “Ya llevo un año con eso. Mis abogados se están encargando”.

Al final, compartió que mientras su marido enfrenta a la justicia en Estados Unidos, ella se alista para trabajar en el nuevo proyecto musical que Sergio Mayer encabeza: “Va a estar Kalimba, Paty Manterola. Estoy muy contenta porque estamos ensayando y siempre estoy trabajando gracias a Dios. Cuando amas lo que haces, todo es positivo en ese sentido”.

