La crianza no es un tema sencillo y seguramente te has preguntado ¿Cómo disciplinar a los hijos sin lastimarlos? Es muy común que las mamás se encuentren cansadas, a veces no tengan paciencia y lo único que quieren es que los niños hagan las cosas, pero para hablar de este tema, nos visitó la terapeuta psico conductual.

Al preguntarle ¿cómo hacer esto? Ella responde que es muy común perder el control en ocasiones, pero también es muy importante establecer autoridad con los hijos y disciplina siendo muy congruente como papá, no imponer límites difusos, debe ser límites claros y no confundirlos, ser constante y determinante en lo que se está haciendo y diciendo, nunca sembrando miedo, siempre sembrando en ellos la seguridad de que es la mejor decisión que está tomando para su hijo y que por eso está estableciendo este límite.

Agrega que los papás deben ser consistentes y desarrollar en sí mismos una personalidad que quieren observar en sus hijos, pues si yo quiero que mi hijo sea seguro, primero tengo que trabajar en mí y convertirme en esa persona que quiero demostrar a mis hijos, pues ellos aprenden 70% por observación y 30% a través del lenguaje. Se vale decir las cosas con firmeza pero con consistencia, no un día sí y un día no.

Es importante mostrar seguridad y ser muy comunicativos al explicar la razón para establecer cierto límite, no solamente ser autoritarios, dino explicarles y eso ayudará a que se le empiece a desarrollar un criterio propio y entender cuáles son los beneficios y las consecuencias de sus comportamientos.

¿Cómo disciplinar a los hijos sin lastimarlos?:

