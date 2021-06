Ninel Conde podría ser arrestada por no acudir a audiencia a para plasmar sus huellas digitales en el juzgado familiar número 24, donde está radicado el caso de la convivencia con su menor hijo Emanuel

Ninel Conde podría ser arrestada por no acudir a audiencia

Ninel Conde podría ser arrestada por no acudir a audiencia, pues aunque la semana pasada asistió a un evento público en Los Ángeles California a donde viajó desde la Ciudad de México haciendo uso de aeropuertos y hoteles, no se presentó a la audiencia para plasmar sus huellas digitales en el juzgado familiar número 24, donde está radicado el caso de la convivencia con su menor hijo Emanuel. Ella argumentó que dichas instalaciones no contaban con las medidas sanitarias suficientes para prevenir el contagio de covid-19.

Sergio Ramírez, abogado de Giovanni Medina, explicó que «estuvo señala una audiencia prefijada a las 12 horas del día con el objeto de que la señora Ninel Conde compareciera para los efectos de llevar a cabo un muestreo de huellas digitales».

“Sorprendentemente, una vez más, sin ninguna causa justificada, (Ninel) no acudió al tribunal. Hay argumentos que van en función de que el tribunal no está tomando medidas sanitarias, lo cual es totalmente falso. El Tribunal Superior de Justicia de la capital evidentemente ha tomado todas las medidas de higiene”.

“Una vez más no acude a una diligencia que es de carácter importante, pues ya para darle seguimiento y celeridad a su procedimiento y finalmente pueda culminar con una resolución que ya ponga fin a este asunto”.

“Lo que sí yo veo es un desinterés por parte de la señora en que esto termine o culmine”. Sergio Ramírez, abogado de Giovanni Medina

Al preguntarle si podría ser arrestada además de una nueva multa, el abogado aseguró que al no acudir, “se le hace efectivo un apercibimiento consistente en una multa”.

“Le hago una cordial invitación a la señora Ninel Conde con la firme determinación de que podamos celebrar un convenio que ponga fin a este trágico asunto”, concluyó.

