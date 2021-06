El jugador alemán de origen turco Mesut Özil y la actriz estadounidense Eva Longoria anunciaron este martes que ahoran forman parte del grupo de propietarios del club Nexaca.

Özil y Longoria hicieron el anuncio este martes en sus respectivas cuentas oficiales de Twitter e Instagram.

La actriz, vestida completamente del Necaxa y acompañada de una taza con el escudo grabado del club hidrocálido, escribió “así bebo mi café ahora que me uní al grupo de propietarios del Club Necaxa”.

Entérate aquí sobre todo lo de la Liga MX

Entérate aquí sobre todo lo de la Copa América

El jugador del Fenerbace, y ex del Real Madrid y el Arsenal, también escribió emocionado su nueva participación como propietario del club mexicano: “Muy emocionado de ser parte del grupo de propietarios de @ClubNecaxa”.

So excited to be part of the ownership group of @ClubNecaxa and even more excited for the one-of-a-kind NFT that we are offering!! You can actually own a part of the team with me! 💥 pic.twitter.com/6ynBxGi2JY