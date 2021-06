La participante deportista de alto rendimiento de Exatlón MX, Steph Gómez, murió por complicaciones de COVID-19.

Después de haber sido ingresada a un hospital el 26 de mayo, la deportista y participante de Exatlón Steph Gómez murió por complicaciones de COVID-19 el pasado lunes en un hospital de Puebla, México.

Debido a su condición de ser una deportista de alto rendimiento, la muerte de Gómez, de 30 años, conmocionó a muchas personas en México que seguían el reality show deportivo.

El pasado martes, el programa de televisión Exatlón MX confirmó la muerte de su exintegrante Gómez, originaria del municipio de Tapachula, Chiapas, México

Exatlón se despide de Steph Gómez

«Hoy nos despedimos de una gran mujer»: Exatlón

En su pésame, Exatlón la describió como “una gran mujer, atleta y amiga” que será recordada siempre “en un lugar muy especial”.

El programa también ya había informado a sus televidentes que Gómez estaba en estado grave en un hospital en Puebla, donde fue atendida en terapia intensiva por complicaciones del COVID-19.

Vuela alto Steph, descanse en paz ex participante de Exatlón

Familia publica despedida y agradecimiento a fans de Gómez

En homenaje a Gómez, su familia publicó en la cuenta de Instagram de la atleta unas palabras n memoriam y agradecimientos a quienes eran fans de la atleta.

“Mantén en tu mente el mejor recuerdo que tenga de Steph, cierra tus ojos y con mucho cariño mándale mucha luz y paz a ella y a su familia”, se lee en el primer párrafo del mensaje.

Además de participar en la temporada 3 y 4 de Exatlón MX, Steph Gómez era bióloga de profesión, practicaba crossfit y en el 2018 se colocó en el tercer lugar del campeonato mundial de Jiu Jitsu.

Rosique habla sobre participación en Exatlón y COVID-19

El anfitrión de televisón y presentador de Exatlón, Antonio Rosique, se despidió de ella también de manera pública por medio de su cuenta de Instagram: “Querida @stephaniago_: hoy trasciendes esta vida pero nos dejas tu luz, tu fuerza, tu pasión”.

Asimismo, Rosique tomó la oportunidad de hablar sobre el peligro del COVID-19.

“El coronavirus no respeta si eres atleta o si nunca has hecho deporte en tu vida, no sabemos cómo va a reaccionar tu cuerpo”, dijo.

