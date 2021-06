El New York Times obtuvo un borrador del plan migratorio de Biden, el cual expandería la inmigración legal, acabaría con los retrasos en trámites y renovaría un programa que otorgaría ciudadanía a indocumentados.

Un borrador del plan de inmigración del presidente Joe Biden que obtuvo The New York Times reveló lo que parece ser un enorme salto de la política trumpista antiinmigratoria a un Estados Unidos que recibe con las puertas abiertas la migración legal.

“Si el presidente Biden se sale con la suya, muy pronto será bastante más fácil inmigrar a Estados Unidos. Habrá formas más rápidas y simples y los solicitantes tendrán que brincar a través de menos obstáculos de seguridad. Los extranjeros tendrán mejores oportunidades de unirse a sus familiares y más oportunidades de asegurar visas de trabajo”, resumió el Times.

La iniciativa inmigratoria del presidente Biden es una propuesta para acabar con los rezagos provocados por las políticas del Gobierno de Trump. Según el diario, en “casi cada caso de los últimos cuatro años, inmigrar a Estados Unidos se ha vuelto más difícil, más caro y toma más tiempo”.

El documento de 46 páginas revela que Biden quiere más inmigración en Estados Unidos, pero que se realice por medios legales. Por esa razón, el documento muestra propuestas detalladas que tienen la intención expedita de ayudar a que más extranjeros se muden a Estados Unidos.

Plan de Biden abriría paso para refugiados, víctimas de abuso y trabajadores agrícolas

Además, el borrador revela que no se trata sólo de aceptar a trabajadores altamente capacitados, sino también ayudar a entrar al país a víctimas de tráfico, refugiados, solicitantes de asilo y trabajadores agrícolas. También se incluye a nativos americanos nacidos en Canadá y familias de estadounidenses que viven en el extranjero.

El elemento central del proyecto de Biden para reformar el sistema inmigratorio del país es atender el enorme retraso causado por el Gobierno de Trump en los cuatros años que duró en el poder.

Según el Times, el retraso en solicitudes de ciudadanía está arriba del 80% desde el 2014, en donde se cuentan más de 900,000 casos.

El proyecto, que data del 3 de mayo y lleva el nombre de “D.H.S. [Department of Homeland Security] to Restore Trust in Our Legal Immigration System” (Plan del Departamento de Seguridad Nacional para Restaurar la Confianza en Nuestro Sistema de Inmigración Legal), tiene también el objetivo de llevar a culmino la promesa de Biden de reinstaurar a Estados Unidos como un país que tiene “el carácter de una nación de oportunidad y bienvenida”.

Trámites se agilizarían por internet

Para reanimar el flujo en los trámites en el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), el proyecto de Biden fomentará que las personas hagan sus solicitudes en línea.

Con la intención de ayudar a que las personas víctimas de abusos físicos o mentales, el plan mejorará los trámites de las Visas U, la cual está destinada para otorgar el “estatus No Inmigrante… para las víctimas de ciertos crímenes, que han sufrido abuso físico o mental y brindan ayuda a las agencias de orden público y oficiales gubernamentales en la investigación o prosecución de actividades criminales”.

Bajo el Gobierno de Trump, los trámites de la Visa U se extendieron por más de dos, cuando normalmente debe de tomar algunos meses.

El plan no olvidó a los millones de personas que habitan en Estados Unidos de manera indocumentada. Para ellas, el plan planea renovar un programa que les ofrecerá la ciudadanía a los migrantes indocumentados que cooperen testificando con la Policía o en las cortes.

Opositores a plan de Biden

Los principales opositores a este plan son del Partido Republicano, quienes continúan con las mismas intenciones de Trump y su lema «America First» (Primero Estados Unidos).

Si bien Trump también alegaba que los inmigrantes de México eran violadores y criminales, los republicanos han decidido bajar ese tipo de calumnias y apostar por críticas más moderadas. Por ejemplo, su principal argumento es que la llegada de más inmigrantes acabará en detrimento de los estadounidenses.

