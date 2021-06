Michelle Salas reclama cómo trataron su historia en la serie de Luis Miguel

La hija del cantante expresó su descontento en redes sociales hacia la forma en que se abordó su vida en la bio serie de su papá.

Michelle Salas reclama cómo trataron su historia en la serie de Luis Miguel y a través de sus redes sociales publicó lo siguiente:

“Muchos saben que nunca he sido una persona a la que le guste aclarar rumores. Soy una persona pública, pero antes que nada soy un ser humano y una mujer, una mujer que muchos pensarán que lo ha tenido todo, pero que pocos conocen la verdad.

No es el día para contarles, pero sé que en algún momento abriré un poco más las puertas de mi vida de cómo crecí y de lo mucho que me ha costado llegar a dónde estoy. Me cuesta un poco de trabajo escribir esto y expresarlo de la forma correcta. Se trata de mi vida personal, mi familia, mi infancia y mi intimidad, la cual se ha visto expuesta y no necesariamente de la mejor manera.

Me parece importante aclarar que yo no permití en ningún momento el uso de mi imagen, mi nombre y mi vida personal. Así como tampoco yo estaba de acuerdo con que mi vida se convirtiera en una serie de televisión y uno de los personajes principales de la interpretación.

Sí he vivido momentos inolvidables con mi padre. Tengo que decir que me parece verdaderamente innecesaria, irrespetuosa y desafortunada la manera en que la producción decidió tratar a una mujer, su hija, para terminar este capítulo de su historia, sexualizándola explícitamente a los 19 años de edad y violentando su intimidad.

No es justo que utilicen mi vida y mi historia como si tuvieran los derechos de esta y además la distorsionen a su conveniencia”.