Stephanie Salas apoya a Michelle Salas y su postura ante serie de Luis Miguel

La cantante habló de la forma en que fue sexualizada la imagen de su hija y afirmó que ya se asesoran legalmente al respecto.

Stephanie Salas apoya a Michelle Salas y su postura ante serie de Luis Miguel. Hablamos con ella y habló sobre los días complicados tras la esta polémica alrededor de la bioserie de Luis Miguel que han involucrado a su familia.

“Totalmente, de repente, yo estaba con el lanzamiento de mi sencillo ‘Superman’ y pues se vino toda esta bomba a partir del domingo. Después de todo lo que ustedes saben, de una escena innecesaria que ya se ha comentado.

“La verdad es que estuvo muy feo ver esa manera en la que se interpretaba una escena innecesaria que siento que tratándose de una persona de tu familia, siento que hoy en día está sucediendo esta problemática diría yo y que a partir de esto se puede desatar una ley que proteja. Me he estado asesorando, creo que existe esa esa ley en donde ya no se debe divulgar ni siquiera en las redes sociales el mal uso de una persona, en dónde estás pasando agredir su intimidad, cuerpo

entonces creo que pues tratándose de una serie que está tocando el tema de una persona en vida, no estamos hablando de alguien ficticio de una leyenda, yo considero que no no debe de ser.

en el mensaje que tú escribiste clase Se nota amor se nota elegancia Dime una cosa en el mensaje que escribió Michel se nota tristeza hay tristeza de parte de tu hija de cómo la retrataron

“No sé ustedes cómo lo perciban, yo lo percibí,m como lo dejé mi comunicado, desde el fondo del corazón de mi hija son unas palabras muy sinceras, abriéndose con la gente, porque ella es una niña muy reservada, una mujer que siempre se ha manejado con discreción”.

Abrir su corazón, creo que fue importante, creo que sentir la carne propia como madre llevaba sorpresa llevaba convicción por el otro lado llevaba palabras palabras de dolor, pero también de una mujer empoderada, que no se va a dejar, que utilicen su imagen de esa manera”.

Al preguntarle sobre las posibles mentiras que retrata la serie sobre su familia, la cantante dijo: “Yo ya no sé ni quién es el que miente, quién está detrás de todo esto… Quiero creer que debe haber un rating y un hilo conductor”.

