De reinas de belleza a reinas del narco: Las mujeres conquistadas por los lujos

El dinero, el poder y los lujos han llevado a decenas de mujeres a caer en las redes del narco y no precisamente como lo estás pensando, pues son quienes se han convertido en parejas sentimentales de capos y varias figuras importantes de los cárteles.

Algunas de ellas terminaron asesinadas, otras perseguidas y unas más, tras las rejas.

Y es que las reinas de belleza son el capricho que los narcos cumplen a cualquier costo. Y para muestra, más que un botón.

Te recomendamos: Emma Coronel, esposa del «Chapo» Guzmán, es arrestada por narcotráfico

Detenida por delitos contra la salud, esta ex reina de belleza fue arrestada junto a Edgar Herrera Pardo, alias “El Caimán”, ambos con vínculos estrechos con “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Maine saltó a la fama en 2016 cuando ganó un concurso de bikinis organizado por una casa de apuestas mexicana.

Nuestra Belleza Sinaloa en 2008, además, Laura fue nombrada Reina Hispanoamericana en un concurso llevado a cabo en Bolivia; sin embargo, a los 23 años fue detenida en Guadalajara, por delincuencia organizada.

En aquel entonces, Laura iba con su novio y llevaban armas, municiones y miles de dólares, que al parecer eran del Cártel de Juárez; sin embargo, Laura pudo salir en libertad tras demostrar que no estaba enterado de las actividades ilícitas de su entonces pareja.

No te pierdas: Pandemia de coronavirus, un golpe al narcotráfico

La historia de Ana es la primera historia de amor del narco de la que se tiene conocimiento, y la cual tuvo lugar en 1967, cuando Ernesto Fonseca Carillo, alias «Don Neto», se enamoró de ella tras ganar el certamen Nuestra Belleza Sinaloa.

La modelo tenia apenas 18 años y recibió del narco lujosos regalos entre los que se encontraban carísimos automóviles.

Ana y “Don Neto” se casaron y tuvieron dos hijos pero el romance apenas duró 4 años porque Santanares “no quiso exponer a sus dos hijos a los riesgos de la delincuencia organizada”.

De origen colombiano, esta mujer tenía decenas de contratos para trabajar en pasarelas; sin embargo, conoció al JJ, el responsable del disparo contra el futbolista Salvador Cabañas.

La modelo fue detenida en un operativo en Bosques de las Lomas, arraigada y posteriormente deportada a Colombia.

Sigue leyendo: Lucía Méndez revela que posiblemente cantó para narcos

El capricho de Francisco Rafael Arellano Félix, uno de los hermanos fundadores del Cártel de Tijuana y quien secuestro a la modelo en 1990, después de ser coronada reina del Carnaval de Mazatlán.

El capo se llevó a Rocío a Jalisco para casarse con ella a la fuerza pero meses después la joven publico un desplegado en el periódico Noroeste con el siguiente texto:

Yo, Rocío del Carmen Lizárraga, reina del Carnaval Internacional de Mazatlán 1990, me encuentro en estos momentos en esta ciudad y puerto de Mazatlán.

No quiero juzgar, ni señalar al hombre que será el padre de mis hijos, el que me dio su apellido y del que solamente he recibido atenciones, pues nunca he recibido un mal trato de su parte.

Acepto con resignación el camino que me ha deparado el destino y si Dios me ha puesto en este camino, debo seguir.

Espero que con la bendición de Dios, de mis padres y de todos ustedes que llegaron a apreciarme un poco, logre ser feliz de alguna manera al final de mi camino.