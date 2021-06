Eric Del Castillo lamenta cómo marchó demanda de Kate al gobierno mexicano

El actor cuenta que nunca supieron por qué acusaban a Kate y nunca vieron el expediente.

Eric Del Castillo lamenta cómo marchó demanda de Kate al gobierno mexicano interpuesta durante el sexenio pasado por persecución, después de haberse reunido con «El Chapo» Guzmán.

«Siempre hay cosas, no sabemos de qué la acusaron, el expediente no lo conocemos, ¿qué clase de justicia es esta?», dijo el actor

“Vivimos en un país tan hermoso, con tantas cualidades geográficas, los japoneses dicen que somos tontos los mexicanos”.

Recordemos que por varios años, la hija del actor no visitó México por miedo a ser detenida, pero ¿acaso Don Eric teme expresar su molestia con las autoridades mexicanas?

“A mí no me importa, yo ya voy de salida, tengo 87 años, los cumplo el mes que entra, pero sí, desgraciadamente hay fuerzas políticas a las que no les gusta lo que digo”.

La actriz se encuentra ahora grabando la tercera temporada de la serie «La reina del Sur», en Colombia, Bolivia y trabajará en ello hasta fin de año.

