Maite Perroni habló por fin sobre su separación

La actriz habló del cierre de ciclos en un blog y mencionó el fin de una relación que mantuvo por siete años y medio.

Tras el escándalo, Maite Perroni habló por fin sobre su separación, pero ¿qué fue lo que pasó? Recordemos que Claudia Martín es una actriz de Televisa que estaba casada con un señor que se llama Andrés Tovar, productor, pero se separaron, según empiezan a salir diferentes declaraciones, hace meses.

De repente, se le involucra a Maite Perroni con Andrés Tovar y se decía que era la tercera en discordia, que le había puesto el cuerno, y que fue ella con quien engañó a Claudia.

Pero entonces empiezan a surgir versiones. Claudia Martín sale a dar su comunicado y a reconocer que sí está separada.

Ahora Maite Perroni también lanza un comunicado de prensa hablando del tema y se dijo lista para ejercer legalmente en contra de acción legal.

Maite Perroni informó que desde hace siete meses se separó de su pareja, un chileno. Maite asistió a un blog y habló de cómo cerrar ciclos:

“Hay algo que no he contado y no tiene que no tiene que ver con lo tóxico sino con el hecho de cerrar ciclo. Cuando identificas que ya terminaste eso que se tenía que compartir y que se tenía que dar”.

“Identificar lo doloroso, cuando habido amor o cuando había una historia linda, pero creo que es importante escucharnos. Por eso la voz interior, porque creo que esa es la que nunca nos engaña”, dijo.

“Personalmente, yo veno de haber terminado una relación de siete años y medio en pareja y no necesariamente tiene que ser una relación tóxica, simplemente es una historia que termina, un ciclo, y entonces viene al proceso adulto de sentarnos a tener un diálogo en donde pudiéramos decir este ciclo se está terminando y aunque duela”.

“Es mejor ahorita despedirnos con ese amor y con esa honra y con ese agradecimiento de lo que ya pudimos darnos, pero fue difícil, aunque se oiga raro, pero sí, porque ya estábamos en etapas diferentes, estábamos caminando hacia lugares diferentes”.

