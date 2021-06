Artesanos de flores en Oaxaca se aferran a la tradición

Los artesanos de flores se vieron afectados por la cancelación de la Noche de Rábanos debido a la pandemia, pero no dejaron de fabricar sus bellas creaciones.

Una familia de artesanos no se rinde a pesar de las circunstancias para poder llevar a cabo una tradición oaxaqueña de más de 100 años que fue suspendida: la noche de rábanos en Oaxaca.

Durante esta celebración, hortelanos y floricultores elaboran piezas únicas sometidas a concurso; sin embargo, debido a las cancelaciones muchas familias artesanas optaron por otros oficios.

Los Sánchez “pensábamos en abandonar, porque este no es un artículo de primera necesidad. Pero sí es maravilloso el trabajo”, dijo.

Es la única familia en San Antonio Castillo Velasco que la mantiene viva, “Estamos más que firmes en seguir creando artesanía porque al llegar esta pandemia muchos hoteles restaurantes o cosas así, cerraron y nosotros no, estamos muy firmes porque queremos seguir conservando esta tradición”.

Lo primero que llama la atención es el nombre de la flor que utilizan: la inmortal. Se trata de una flor conocida también como la reina de las flores secas, la siempreviva o flor de papel. Una vez recolectada dura 30 años viva, y al tacto se siente como si estuviera seca, pero está más viva que nunca con estos colores intensos.

“Antes había eventos sociales o culturales en donde era nuestra primera fuente de ingreso”, agrega.

“Mi esposo se desesperó y ya no quería sembrar la flor. Me decía que no iba a vender su trabajo y mis hijas también me decían que iban a trabajar en una tienda”.

Con la flor inmortal, los Sánchez, elaboran unas figuras únicas con las que compiten cada año, son cuatro generaciones ya en esta tradición. “Los que más nos generan ingresos son los corazones”.

Aunque será un año difícil, los Sánchez no detendrán su producción de piezas porque dicen están listos para entrar en acción en cualquier momento.

Más de Hechos AM