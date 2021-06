Antes de partido de Portugal contra Hungría, Cristiano Ronaldo desplomó las acciones de Coca Cola con un breve gesto en su conferencia de prensa previa al partido de la Euro 2021.

Antes de vencer a Hungría en el debut de Portugal en la Euro 2021, Cristiano Ronaldo derribó las acciones de Coca Cola con tan solo un breve gesto.

Casi con la facilidad y destreza que mostró en el tercer gol de Portugal en la Eurocopa, Cristiano Ronaldo mostró una crítica al gigante Coca Cola mientras se preparaba para la conferencia de prensa previa al partido.

Segundos después de sentarse en la mesa de la conferencia de prensa, Cristiano Ronaldo quitó dos botellas de Coca Cola que estaban frente a él y las eliminó de la visibilidad de la cámara. Enseguida, muestra enfrente una botella de agua, señalando que es lo que se debe de beber en lugar de Coca Cola.

La botella de agua, sin ninguna marca, la dejó enfrente de él para que se viera.

Desplome de valor y precio de acciones de Coca Cola

Antes de que la estrella lusitana hiciera su comentario contra el refresco, la acción de Coca Cola se encontraba cerca de los 56.10 dólares. Después del gesto de Ronaldo, las acciones se desplomaron a un mínimo de 55.22 dólares, según recogió el diario deportivo Marca.

Ese gesto del delantero de Portugal provocó una brutal caída del 1.6% para la compañía en el merado bursátil. Según recogen medio, la Coca Cola pasó de valer 242,000 millones de dólares a 238,000 millones de dólares, lo cual resultó en una pérdida de 4,000 millones de dólares.

La acción de Cristiano Ronaldo sigue acorde a su estilo de vida completamente saludable y su interés en dar una lección sobre la importancia de una dieta saludable para niños y niñas.

En una ocasión que se le preguntó sobre la dieta de sus hijos, dijo: “Soy duro con mi hijo. En ocasiones bebe Coca Cola y Fanta, y come papas fritas y él sabe que no me gusta”.

