Ximena Moctezuma muestra su apoyo a Frida Sofía

En un comunicado, la tía de Frida expresa su empatía y asegura que ahora entiende las razones que la llevaron a tener esos comportamientos.

El comunicado dice así:

“Hola mis Kalis hermosas. Hoy les quiero tocar un tema personal, pero del cual muchos hemos sido víctimas.

Hoy, mi sobrina, de quién estoy sumamente orgullosa, Frida Sofía Moctezuma, subió un video en su cuenta de Instagram dando unas buenas declaraciones. Hace una semana yo escribí aquí comentándole que vendría las noticias del caso y pues llegó el momento.

Se tomó la decisión de hacer las cosas de manera responsable con un gran equipo profesional de abogados especialistas en el tema, peritos, psiquiatras, testigos.

Frida, con todo lo que se le ha pedido, estuvo sometida a largas jornadas de exámenes psicológicos, un proceso sumamente difícil, en recordar todos los abusos a los que fue sometida, no sólo por ese viejo asqueroso, no puedo referirme a él de otra manera.

Sólo puedo imaginar el dolor de revivir el pasado tan espeluznante, cuando me refiero abuso sexual, no sólo me refiero en lo sexual, me refiero al psicológico, a la negligencia que sufrió por los que eran responsables de una niña2.

Entre otras cosas, la tía de Frida Sofía dijo: “En muchas ocasiones me sacó de onda, me costaba entender su comportamiento, su autodestrucción, su enojo, no podía entender cómo alguien que lo tiene todo podía ser tan irracional.

Aparte no están para saberlo, pero Frida es una niña brillante, nunca tuvo más que 10 en sus dos carreras, pinta divino, escribe, es bailarina, tiene un oído privilegiado, toca el instrumento que le pongas”…