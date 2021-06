Yadhira Carrillo recuerda colaboración con Luis Miguel con mucho cariño

La actriz rememoró la ocasión en que la buscaron para trabajar con el cantante; contó que fue muy respetuoso.

Yadhira Carrillo recuerda colaboración con Luis Miguel con mucho cariño, cuando la invitó a participar en un video y si en algún momento el intérprete le ‘echó los perros’.

“No, no, no, para mí no fue así, fue un trato tan hermoso, tan cordial, tan respetuoso. Puedo decir qué bonito que te llamen, porque parece ser que veía mi telenovela, sí le gustaba la forma de cómo lloraba”.

“Tengo esos recuerdos hermosos y de muchísimo respeto de su parte. la producción, todos muy bien”, cuenta.

Ahora que su esposo tiene casi dos años privado de su libertad en el reclusorio, la actriz respondió si su esposo tiene amigos dentro de prisión: “Creo que no. Es muy hermético, saluda a todo el mundo, pero no se mueve de su espacio”.

“Él siempre ha sido muy muy callado, muy para adentro, es mucho de la lectura y de repente lee los expedientes de otras personas que le han pedido ayuda y ha ayudado a mucha gente”.

Carrillo nos platica cómo es que su esposo Juan pasará el Día del Padre dentro del reclusorio: “No nos dejamos llevar por ocasiones especiales… Repito, tienes que ser feliz el día de hoy porque no sabes si mañana mueres o si tienes vida mañana”.

Por último, la actriz nos informa si ya hay alguna novedad sobre el proceso para el trámite de los pasaportes de los hijos de Lety Calderón: “No tengo idea. No sabría decirte. Son temas que no veo yo. Sólo sé que Juan les ha dado todo lo que le han pedido y está muy pendiente, por supuesto”