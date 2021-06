Mauricio Ochmann estrena novia

Platicamos con el actor y habló sobre la relación que lleva con Aislinn Derbez, sobre sus hijas y cómo celebrará el Día del Padre.

Mauricio Ochmann estrena novia y la mostró en redes sociales durante sus vacaciones. Nos encontramos con el actor en el aeropuerto de la Ciudad de México y nos platica cómo va su relación con Aislinn Derbez ya que se rumoraba que después de su ruptura no se dirigía la palabra y al respecto respondió.

“Bueno, pues la verdad somos familia y el amor que nos tenemos está intacto, se transformó, muto y siempre estamos en constante comunicación, diario”.

“Tengo la gran fortuna de que tanto Ais, con la mamá de Lorenza y Maria José son mis grandes amigas, entonces tengo una una relación con las dos y son las mamás de mis hijas, entonces el sentimiento es mutuo”:

El ex integrante de la familia Derbez no responde Cómo es su relación después de todos estos dimes y diretes donde afirma que tiene una mala relación con su ex suegro Eugenio Derbez

“Sí, así está y así la hay, las cosas cambian y todo”. El actor responde cómo pasar a este día del padre y porque su hija Kailani no apareció en el proyecto de su abuelo Eugenio Derbez.

“La verdad es que esta es una etapa que disfruta muchísimo, mis dos hijas y una ya está por cumplir 17. Y la bebé, imagínate la disfruto muchísimo, es más grande, tratando de disfrutar con ella el mayor tiempo posible, entonces contento que pasar el día del padre con ella. Ais y yo teníamos ese acuerdo, entonces ella se fue a grabar el programa y yo quedé con la bebé”.