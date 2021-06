La variante Delta es actualmente la variante del COVID-19 más peligrosa en el mundo. En Reino Unido, la variante ya es la dominante con el 99% de los casos adjudicados a ella. En Estados Unidos, los casos aún están en el 10%, pero funcionarios señalan que están aumentando y advierten que se podría convertir en la dominante.

Afortunadamente para Estados Unidos, la enorme campaña de vacunación puede ayudar a frenar los contagios y la propagación de esta nueva variante; sin embargo, algunas zonas del país, en especial el sur y sureste del país, son las que tienen mayor peligro por tener la tasa más baja de vacunación del país. Mientras que el resto del país está con al menos el 59% de los residentes completamente vacunados, el sur y sureste esta en una tasa de poco más del 40%. Por ejemplo, Mississippi tiene la tasa más baja de vacunados completamente con 37%.

Hasta el momento, los investigadores de la variante continúan estudiándola y revisando su la gravedad y su transmisibilidad; no obstante, médicos en China que investigan un rebrote de COVID-19 con la variante Delta informaron a la población los datos que han recabado sobre los pacientes infectados.

Entérate: Casos de COVID de la variante Delta están «aumentando rápidamente» en EEUU

Más gravedad y transmisibilidad de Variante Delta

El Dr. Guan Xiangdong, director del cuidado intensivo en la Universidad Sun Yat-sen, dijo que hasta el 12% de pacientes se han enfermedado gravemente o criticamente dentro de los primeros tres o cuatros días en que se presentaron los síntomas. Este número es alarmante, ya que en el pasado la proporción era de 2% o 3%, aunque hubo ocasiones en que se alcanzó el 10%, según explicó el médico.

La variante ya ha cruzado numerosas fronteras pese a las restricciones y protocolos para frenar la propagación internacional del nuevo coronavirus. Según la BBC, la variante se ha detectado en 74 países y se han confirmado brotes en China, Estados Unidos, África, Escandinavia y países de la costa del Pacífico.

El peligro de esta variante Delta para el mundo es que es más transmisible incluso que la variante Alfa, la cual fue detectada por primera vez en Reino Unido.

El epidemiólogo Neil Ferguson, del Imperial College de Londres, dijo que la variante Delta es casi un 60% más transmisible que la variante Alfa.

Afortunadamente, científicos señalan que las vacunas existentes sí son efectivas contra las variantes, incluida la Delta; no obstante, las investigaciones han señalado que la variante Delta puede aún ser transmisible en personas que sólo tienen una dosis de la vacuna.

Entérate: Nueva variante de COVID enferma más rápido y más grave a infectados, dicen médicos chinos

¿Cuáles son los síntomas?

El peligro también de la variante Delta es que sus síntomas se pueden confundir con los de un resfríado.

En Reino Unido, se reportó que los síntomas más comunes vinculados con la variante son dolor de cabeza, dolor de garganta y secreción nasal.

El problema es que las personas jóvenes que contraen la variante Delta pueden sentirse como si fuera un resfriado fuerte, pero aunque no se sienten muy enfermos, aún así pueden ser contagiosos y poner a otras personas en riesgo.

En el caso de la variante Delta, los síntomas ya no son tan similares a los clásicos del COVID-19, como la fiebre, tos y pérdida de olfato y gusto. Por esa razón, el peligro de la variante Delta es que puede hacer que las personas jóvenes piensen que es resfriado y salir a la calle y no aislarse como se recomienda en el caso de COVID-19 para frenar la propagación. Con la variante Delta, la fiebre continúa, pero la pérdida de olfato y gusto ya no aparece en los primeros diez síntomas principales.

