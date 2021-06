Abogado habla sobre audios de Claudia Martín

Guillermo Pous explica que el intercambio que pide Claudia se trataría de una extorsión para obtener dinero.

Dando seguimiento al tema tan fuerte que se destapó en Ventaneando, abogado habla sobre audios de Claudia Martín, los cuales revelan una probable extorsión, por lo que hablamos con Guillermo Pous para saber más al respecto.

“Quedó clarísimo que está mintiendo la revista, que jamás existieron tales mensajes, porque reconoce y de ahí es donde se desprende todo. La revista miente, jamás existió esta persona tercera en discordia cómo la llaman, nunca existieron los mensajes”.

El abogado afirma que se mencionó. “Si quieres que salga a desmentirlo, entonces y ya viene la parte personal, qué me tienes que mantener durante un año, tienes que darme una cantidad económica, yo me gasté ahorros y ahora tú me lo tienes que resolverlo de nuevo”.

Afirm que se desmiente a la revista porque “decían que el señor Tovar le ofrecía dinero a cambio de que desmintiera y a es absolutamente lo contrario, pidió dinero a cambio de decir la verdad”.

Al preguntar al representante legal quién filtró esta información a la revista, respondió: “Nosotros tenemos pruebas que fue la propia señora Martín”.

Sobre la situación agregó que “en ningún acuerdo extorsionar es válido. No es eso. Es el principio ético y jurídico. Se tendrían que poner de acuerdo en una repartición o puede ver un divorcio administrativo”.

“Si se diera el tipo penal, efectivamente en una situación completa, lo está extorsionando para decir la verdad y firmar el divorcio a cambio de algo que no debería ser”.