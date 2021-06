Alexa Parra cuenta cómo sobrelleva el daño que le causó su padre

La hija de Ginny Hoffman contó como lleva la detención de su padre Héctor Parra tras denunciarlo por abuso sexual.

Alexa Parra cuenta cómo sobrelleva el daño que le causó su padre y afirma que ella pidió que Sergio Mayer la ayudará en todo el proceso legal en contra de su padre y no responde qué piensa sobre las declaraciones de su hermana donde dice que para Daniela Alexa ya no existe.

“Dejen darles mi parte. Yo voy a luchar porque es mi verdad. No estoy luchando por mi hermana, que amo con todo mi corazón, porque es mi hermana. Estoy luchando por mi verdad. Yo no les estoy hablando por Daniela, que lo amo con todo mi corazón y me duele muchísimo que ya no siente nada por mí, pero yo por ella voy a sentir toda mi vida porque es mi hermana. Yo aquí estoy para lo que necesites», dijo la hija de Ginny Hoffman.

Agregó que “También dijo que la bloqueé de todas mis redes, que sí, sí es verdad, pero ella antes me puso que yo no era su hermana, que me desconocía, que ya me quería que la relacionaran conmigo y que no quería saber nada de mí”.

Alexa responde cómo ha sobrellevado esta situación en su vida diaria y si la ayuda psicológica le está funcionando: “Pues es algo que se va a quedar para siempre, pues es cosa de aprender a tratar. En mis relaciones interpersonales, se queda en mi forma de decidir, en. Entonces estar bien en lo más se pueda, no sólo con los medicamentos”.

Alexa también responde si se siente más tranquila al saber que su padre puede pasar más de 10 años en la cárcel: “Son muchas emociones, porque pues al final de cuentas es mi papá. Yo también me siento en paz. Lo hago por todas las mujeres, por todas las personas que sufren”.

