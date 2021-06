Emir Pabón y su padre hablan sobre el terrible accidente de auto

El padre del cantante explica la situación de su nuera en el hospital y Emir se mostró en el escenario muy lastimado.

Emir Pabón y su padre hablan sobre el terrible accidente de auto en Houston y nos dan todos los detalles del terror que el cantante vivió al lado de su esposa.

Humberto Pabón habló de los días difíciles que como familia han enfrentado a raíz del accidente automovilístico que vivió Emir y su nuera en Houston Texas, donde sus vidas estuvieron en riesgo.

“Hemos pasado unos días muy difíciles. Él (Emir) no había venido, porque está todo cocido, los pies, en la rodilla. Le hicieron varias operaciones. Yo como papá me siento muy feliz de verlo, pero apenas lo vine a ver yo hoy».

Compartió el estado de salud de la esposa de su hijo la conductora Estefanía de Aranda quién se encuentra embarazada “la tienen en terapia intensiva en Houston. Le pedimos a toda la gente que nos está viendo una oración para para la esposa que está allá. La operan ahora en la semana entrante, tiene una cosa que le pasó aquí al pulmón,

Don Humberto, el papá de Emir y obviamente está muy sensibilizado, también platicamos con Emir al respecto a días de haber sufrido el.

A su llegada nuestra cámara observó que se encontraba en silla de ruedas con varios golpes y lesiones los cuales no me pidieron que hiciera lo que sabe hacer en el escenario.

“Bailando como tal no, pero trataba de mover un poquito el pie izquierdo, qué es el que no tengo tan lesionado. Muy contento de estar aquí, muy contento que Dios nos dio una segunda oportunidad. Agradecer a todos ustedes los medios de comunicación que han transmitido la información correctamente. Porque lo que vivimos nosotros no fue cualquier cosa”.