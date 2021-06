Ginny Hoffman jura que acusaciones contra Héctor Parra son verdad

La actriz juró que las declaraciones de Alexa son verdaderas y que fue un horror la situación que vivieron.

Ginny Hoffman jura que acusaciones contra Héctor Parra son verdad, así lo hizo saber a la prensa en la larga conferencia que ella y Alexa ofrecieron a un día de que se determinará la situación jurídica del actor denunciado por abuso sexual y corrupción de menores.

“Lo que dice mi hija es verdad. Jamás me prestaría, se los juro por Dios, a mentir en una situación como ésta, jamás”:

“Cuando llegué a la graduación de mi hija, de sexto año, hay un problema, él no quería que yo fuera, entonces él empieza a manejar Alexa para que yo no vaya con mi esposo. El audio viene después de la graduación, donde hubo medios, y empieza a decirle que la va a llevar a los medios a declarar”, dijo la actriz.

“Media conversación de lo que realmente fue, y ahí es donde yo empiezo, si tu papá te lleva a los medios a dar alguna declaración, entonces si voy a reventar y es cuando empiezo a decirle ‘hay muchas cosas que tú no sabes, por las que me separé’ y empieza la discusión de una adolescente muy manipulada”, agregó.

La actriz narra que posteriormente “Me marcan de la escuela, para que vengas por Alexa, hablo con ella, me dice ‘mamita perdóname, es que sí éste han pasado cosas, pero nunca me decía qué pasaba en esa casa, nunca. Nada más me decía es que es muy inmaduro. Es que no me gusta ya como me trata, me dice cosas feas y se burla de mí”.

También admite que fue un error hacer públicas sus acusaciones en una revista antes de denunciar formalmente a Héctor: “Cometimos un error al hacerlo público primero”.

Asimismo, narró que “La ex pareja de Héctor le ayudó a confirmar los supuestos abusos de los que Alexa dice haber sido víctima en manos de su padre”.