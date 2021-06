Giovanni Medina aclara relación de Ninel Conde con su hijo

La ex pareja de la cantante a aclaró que si Ninel no convive con su hijo es porque faltó a dos audiencias por dar prioridad a su esposo Larry Ramos.

Giovanni Medina aclara relación de Ninel Conde con su hijo en una charla con Ventaneando y habla sobre el estatus legal: “Como todos sabemos, estamos llevando a cabo un proceso de guarda y custodia. En este proceso, primeramente se determinó que mi hijo esté conmigo”, dijo.

Se habló mucho que Emanuel no quiso ver a su mamá, a lo que respondió: “Es importante que la gente sepa que fue una decisión colegiada, es decir, todas las autoridades en conjunto que estaban ahí tomaron esa decisión”.

Dijo que las autoridades fueron “La Comisión Nacional de Derechos Humanos, el DIF, el trabajo social del Tribunal Superior, el Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia y su señoría el juez, por supuesto, y me parece que el Centro de Convivencias también estaba”, dijo.

Sobre la capacidad de estas autoridades están capacitadas para determinar si existe algún tipo de alineación o de manipulación o predisposición del niño hijo para responder alguna pregunta, dijo: “Ellos son peritos en la materia, para eso era la evaluación. Mi hijo estuvo más de 40 minutos sólo con ellos. Para ver cuál es su estado físico emocional y la verdad es que, como siempre, me hizo sentir muy orgulloso, salió muy bien, sobresaliente, en positivo”.

“La decisión de que no era lo más conveniente que se encuentre con su mamá, es una decisión colegiada por las autoridades y creo que hay que respetar y Manuel no manifestó su voluntad”, dijo Medina.

“Me parece que los manipulados son algunos conductores de televisión, en este caso sí. Desacreditan no nada más el dicho de los expertos en la materia, que además son las autoridades y quienes juzgan el caso, sino la opinión de quienes son objeto de este juicio, que es mi hijo”.

Sobre la convivencia con Ninel, dijo: “Tristemente, para mí, no puedes extrañar lo que no has tenido y entiendo que ella como mujer puede tener muchas virtudes, pero en este momento a quién temes cuidar Emanuel”.

Concluyó que “si ella se hubiera presentado, probablemente estaría conviviendo de manera regular con nuestro hijo de manera presencial. Tuvo otras prioridades, fueron las mismas fechas en que detuvieron a su esposo, fechas en las que tenía la primera audiencia, entonces si tú le vas dando prioridades a ciertas cosas, pues estas son las consecuencias”.