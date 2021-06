Abogado de Héctor Parra apelará e impugnará

El representante legal presentará un video que registra un proceder inusual en el proceso del actor.

El pasado viernes, Héctor Parra fue vinculado a proceso por presunto abuso sexual en contra de su hija Alexa Parra, así lo determinó el juez durante la segunda audiencia; sin embargo, el Abogado de Héctor Parra apelará e impugnará y denunciará tráfico de influencias por parte de las autoridades.

“Han apelado contra la injusticia, contra el tráfico de influencias, contra la ilegalidad. Vamos a obtener el video, ya les había dicho yo fuera, que se los vamos a pasar a cada uno de ustedes para que vean de procedencia de este juzgador, Sergio Acevedo Villafuerte, se llama el señor, para que busquen, porque decidió esto”.

Para el abogado de Parra “es una ilegalidad que va en contra de sus derechos humanos para que se revise y ahí está también con oportunidad grandes”.

Daniela, la otra hija de Héctor Parra, dijo que a pesar de no contar con dinero para ese proceso no dejará solo a su padre: “estos procesos requieren dinero, yo no tengo. Pero todos los que están ahí, están ayudando muchísimo, de verdad”.

“Esto es una injusticia y me duele porque Alexa también es víctima, pero no víctima de mi papá, es víctima de su madre, porque lo que está diciendo es falso”, agregó.

“Alexa sufre de alienación parental y se sabe porque hay audios que están públicos y creo que a ella de verdad no le importa, porque yo también estoy sufriendo todo lo que le está haciendo a mi papá me está tocando a mí, porque con mi papá adentro yo no puede hacer nada”.

Héctor Parra se quedará en prisión durante esta primera parte por 45 días, aparentemente donde tendrán que aportar las pruebas necesarias para demostrar lo que ellos consideren.