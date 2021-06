Diego Boneta se pasó con los golpes en escena; será demandado

Se metió mucho en el papel de “El Sol”, pues dentro de las grabaciones golpeó a Martín Bello, quién interpreta al tío de “Luismi”

Diego Boneta se pasó con los golpes en escena; será demandado, pues al parecer se metió mucho en el papel de “El Sol”, pues dentro de las grabaciones golpeó a Martín Bello, quién interpreta al tío de “Luismi” y, en exclusiva para Venga la Alegría, el actor español nos revela cómo sucedieron los hechos.

“Básicamente fue la escena donde le contaba lo que pasó con Marcela, que al comienzo al ensayarla, se haría mucho más tranquila, se decidió que e hiciera más agresiva sin consultarme y llegó un momento que ya no era actuación, era real. Yo tengo la cabeza contra la pared, que es lo que me provocó la lesión cervical”.

También afirma que la productora de la serie no se hizo responsable de los gastos médicos que le generaron los golpes de Diego y hasta decidieron supuestamente sacarlo de la serie.

“En el momento en que veo que la productora se desentiende que me sacan de la tercera temporada cuando había un contrato estipulado sin saber yo porque, ya ahí me voy asesorando, entro en contacto con mi abogado porque se portaron muy mal”.

Martín asegura que esta situación la pudieron haber arreglado de otra manera pero que Diego no se prestó para solucionarlo. “Me pidió perdón cuando me tuvieron que poner collarín y me llamó y quedamos en arreglarlo con que me invitara a cenar y jamás lo hizo.

Martín bello le mandó un contundente mensaje a Diego Boneta: «la amistad tan linda no sé porqué, qué fue lo que le sucedió. No sé. Nunca me porté mal contigo, siempre fui buena onda contigo y siempre estuve ahí para lo que necesitas. Pienso que no una cosa si me da mucha pena”.

