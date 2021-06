Colate no puede hablar de su hijo por acuerdo con Paulina

Colate no puede hablar de su hijo por acuerdo con Paulina, tras el reciente conflicto por la obtención del pasaporte español de su hijo Andrea. La ex pareja llegó a un trato y aunque es evidente que se prohibió hablar del tema, existen puntos que no dejan muy satisfecho al español.

«Hemos acordado que no he de hablar. Está en el número de documento Público de la corte, así que sintiéndolo mucho, con todo respeto, no te voy contestar.

Habló de cómo maneja la relación padre e hijo “yo tengo la custodia compartida esta semana estoy con él. Tenemos una relación muy muy intensa pues son ya muchos años.

Pero cómo hacer para cuando Andrea llegué a la madurez y observe el amor de pareja de sus padre: “Tampoco hablamos de esas cosas, es su niño maravilloso muy maduro mucho, cuando llegue la hora trataré de respeto persuadirlo y ayudarlo para que no cometa errores que yo he cometido.

Colate se ha abierto camino en Miami para estar cerca de su hijo, incluso celebró 100 emisiones de un programa online, pero asegura no ha sido fácil por su polémica relación con Paulina.

“Todo lo que he hecho creo que me ha enriquecido para algún día llegar adonde quiero llegar que tal vez tendría que haber llegado antes, pero los avatares de mi vida me han llevado por otros lugares. En general creo que la imagen y la percepción que la gente tiene sobre mi persona ha cambiado mucho a mejor”.

Aunque ha sido muy perseguido por la prensa actualmente es él quien pone en jaque a los artistas, “Yo llevo 25 años siendo digamos objetivo de los lengüilargos de todo tipo y me gusta probar. Mi objetivo profesional siempre ha sido tener mi propio programa de televisión”.

Su sueño es estrenar su propio programa, pero al preguntarle si Paulina podría ser su primera invitada, dijo: “Lo veo complicado, pero tampoco creo que llegue. Llegado este punto ya no tengo ni curiosidad por obtener respuestas”.

