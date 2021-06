Una encuesta reveló que la amplia mayoría de estadounidenses cree que los abortos deben ser legales en general durante los primeros tres meses del embarazo.

Una amplia mayoría de estadounidenses cree que los abortos deben ser legales en general durante los primeros tres meses del embarazo, pero que deben ser ilegales en el segundo y tercer trimestres, de acuerdo con una nueva encuesta.

Según el sondeo de The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research, el 61% de los encuestados sostiene que el aborto debe ser legal en casi todas o en todas las circunstancias durante el primer trimestre del embarazo, pero el 65% sostuvo que debe ser ilegal en el segundo trimestre y el 80% dijo que debe serlo en el tercero y último.

Con todo, según la encuesta, muchos creen que se debe permitir en al menos algunas circunstancias durante el segundo e incluso el tercer trimestre. Sobre los abortos durante el segundo trimestre, el 34% dice que en general o siempre deben ser legales y otro 30% dice que deben ser ilegales en la mayoría, pero no todos los casos. En el tercer trimestre, el 19% piensa que casi todos o todos los abortos deben ser legales y otro 26% dice que deben ser ilegales en la mayoría de los casos.

Situaciones cuando, demócratas o republicanos, creen que debe ser legal

La mayoría de los consultados —sean demócratas o republicanos— cree que una mujer embarazada debe poder obtener un aborto legal si su vida corre peligro, si el embarazo es producto de la violación o incesto o si cree que el niño nacerá con una enfermedad fatal.

Los estadounidenses están divididos casi por mitades sobre si una mujer embarazada debe poder acceder al aborto legal por cualquier razón que lo desee: 49% dice que sí, 50% que no.

Los abortos después del primer trimestre no son inusuales, pero sí excepcionales. Según el informe más reciente sobre el aborto de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés), el 92% de los abortos en 2018 fueron realizados durante las primeras 13 semanas de embarazo.

Aborto junto a ideas partidistas

La encuesta revela también que las opiniones sobre el aborto siguen de cerca las ideologías partidistas. Tres de cada cuatro demócratas creen que el aborto debe ser legal en todos o casi todos los casos. Dos de cada tres republicanos piensan que debe ser ilegal en todos o casi todos los casos

Al mismo tiempo, casi todos los estadounidenses rechazan las opiniones de ambos extremos. Apenas el 23% dice que debe ser legal en todos los casos, mientras el 33% dice que debe ser legal en la mayoría de los casos. El 30% dice que debe ser ilegal en la mayoría de los casos, apenas el 13% dice que debe ser ilegal en todos los casos.

Los encuestados de tres grandes grupos religiosos —protestantes blancos, protestantes no blancos y católicos— están divididos por mitades sobre si debe ser legal o ilegal en la mayoría de los casos. En cuanto a los evangélicos blancos, tres de cada cuatro dicen que el aborto debe ser ilegal en todos los casos.

