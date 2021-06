Los meteorólogos aseguran que muchas comunidades del noroeste cerca del Pacífico podrían registrar los días más calurosos de su historia debido a un aumento de las temperaturas a causa de una ola de calor.

Los meteorólogos aseguran que muchas comunidades del noroeste cerca del Pacífico podrían registrar los días más calurosos de su historia debido a un aumento de las temperaturas a causa de una ola de calor que ha obligado a residentes a buscar cómo refrescarse.

Las tiendas vendieron hasta agotarse aires acondicionados y ventiladores portátiles, los hospitales cancelaron la vacunación al aire libre, varias ciudades abrieron centros para refrescarse, equipos de béisbol cancelaron o adelantaron sus partidos de fin de semana y las compañías eléctricas se preparan para posibles apagones.

Las alarmantes cifras de altas temperaturas

Portland, Oregon, alcanzó los 42.2 grados centígrados (108 F) el sábado en la tarde, según el Servicio Nacional de Meteorología. El anterior máximo histórico de calor en la ciudad más grande del estado era 41.7 grados centígrados (107 F), registrado en 1965 y 1981.

Seattle alcanzó 38.3 grados centígrados (101 F) el sábado, que se convirtió en el día más caluroso de junio en registro y la cuarta vez que el termómetro rebasa los 37.7 grados centígrados (100 F).

Según los pronósticos, las altas temperaturas podrían ser mayores el domingo y lunes y muchas marcas podrían ser rebasadas. En Seattle, la temperatura más calurosa, de 39.4 grados centígrados (103 F), fue registrada en 2009.

Otras ciudades y localidades, desde el este del estado de Washington hasta Portland y el sur de Oregon registrarán nuevos récords de calor debido a que según pronósticos, las temperaturas podrían rebasar varios grados los niveles normales.

Esto es peligro para una región cuyos habitantes están acostumbrados a un clima templado y muchos no tienen aire acondicionado.

Ola de calor, lo que nos espera con el cambio climático

El “domo de calor” ampliado sobre el noroeste cerca del Pacífico es un adelanto del futuro porque el cambio climático está reconfigurando los patrones meteorológicos a nivel mundial, dijo Kristie Ebi, profesora de la Universidad de Washington, que estudia el calentamiento global y sus efectos en la salud pública.

“Sabemos a partir de las evidencias en el mundo que el cambio climático está aumentando la frecuencia, intensidad y duración de las olas de calor. Tendremos que acostumbrarnos a esto hacia adelante”, agregó.

James Bryant, residente de Seattle, compró un aire acondicionado en antelación al calor extremo.

“Mi casa ya esta caliente y se sumará más calor en los próximos días. Tengo niños. Debo asegurarme que no tendrán demasiado calor”, dijo Bryant. “Parece ser una tendencia… No tengo la certeza de que lo causa, pero no es divertido, se los aseguro”.

Las autoridaes del condado Multnomah, en Oregon, estaban pidiendo voluntarios para que ayudaran en los centros para refrescarse en momentos en que ancianos de asilos y otras personas tienen problemas frente al calor.

Personas de Cascades Street Outreach, un grupo activista a favor de las personas sin casa, visitaban a indigentes en la zona para alentarlos a que fueran a los centros para refrescarse.

