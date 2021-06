Frida Sofía se muestra agradecida con su padre

La hija de Alejandra Guzmán expresó agradecimiento a su padre así como lo hizo con su madre hace unos años.

Hace unos días, Frida Sofía se muestra agradecida con su padre con una imagen que posteó en su cuenta de Instagram, su primera foto en una fecha tan importante como es el Día del Padre, por lo que la modelo no dudó en presumir lo feliz que está con su progenitor, Pablo Moctezuma.

El mensaje decía “Feliz día del padre, papi lindo. Gracias por darme la mano cuando más lo necesitaba. Gracias por tener los pies en la tierra. Gracias por cuidar y amar incondicionalmente a tus hijos. Gracias por siempre dar lo mejor de ti. Gracias por amarme tal y como soy”.

Estas son, sin duda, palabras amorosas que hace años también ha dedicado a su madre, Alejandra Guzmán. Fue en 2017 cuando Frida así dejaba ver lo mucho que había recibido de “La Reina del Rock”.

«Gracias por ser una carne adelante sin necesidad de nadie ni de nada eres una guerrera y tu fuerza es incomparable. Ni el hombre más fuerte del mundo podría sobrevivir como tú lo has hecho. Gracias por siempre ir a mis clases abiertas y a mis mini show de ballet graduaciones y todos los eventos que han sido tan importantes a mí Gracias por no dejar esa silla vacía y por hacerla de madre padre y estrella te amo», le decía Frida a su madre.

Pero esos sentimientos y agradecimientos y sobre todo, amor incondicional, cambió en cuatro años, pues ahora la joven decidió retirarse el apellido Guzmán y enfrentarse a su madre y padre cómo se lo hizo saber: siempre ante la ley.

El motivo al parecer un desapego de parte de la cantante: “Es un dolor profundo no sentirme protegida y entendida por mi mamá. Pero ya no espero nada de ella. “Hoy me liberó de su manipulación y de su chantaje. No sé cuál es Cuál es mi dolor más profundo haber sido abusada y violentada o vivir completamente descuidada por la persona que tenía que cuidar de mi y protegerme. no me puedo sentar aquí a decir que ha sido buena madre conmigo porque no es cierto”.

Más de Venga la Alegría