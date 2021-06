Cualquier mexicano que pida un permiso podrá consumir cannabis de forma legal si la cultiva en su casa y con ciertas restricciones.

Sin embargo, estas medidas no significan que México haya legalizado la marihuana.

La Suprema Corte de Justicia de México aprobó el lunes una declaración general de inconstitucionalidad de la ley que prohíbe el consumo de marihuana con fines recreativos lo que, en la práctica, supondrá que cualquier mexicano que pida un permiso podrá consumir cannabis de forma legal si la cultiva en su casa y con ciertas restricciones.

«En lo sucesivo, y mientras el Congreso de la Unión no legisle al respecto, la Secretaría de Salud deberá remitir esas autorizaciones sólo a personas adultas y para los efectos precisados”, indicó la ministra Norma Lucía Piña durante el debate del tema en el pleno del alto tribunal.

Entonces, ¿la marihuana ya es legal en México?

Piña agregó que entre las limitaciones estará que los adultos no consuman delante de menores o que no conduzcan o hagan actividades peligrosas bajo los efectos de la marihuana.

“Hoy es un día histórico para las libertades”, dijo el presidente del alto tribual, Arturo Zaldívar. “Después de un largo camino, esta Suprema Corte consolida el derecho al libre desarrollo de la personalidad para el uso lúdico, recreativo de la marihuana”.

No obstante, Lisa Sánchez, directora de México Unido contra la Delincuencia, una organización no gubernamental que lleva años luchando por la legalización de la marihuana en el país, aclaró que eso no significa que se legalice el cannabis, aunque pondrá presión para que el Congreso legisle al respecto cuando se abra la próxima legislatura en septiembre.

