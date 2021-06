Diego Schoening y su hija recuerdan accidente que casi le costó la pierna

Fernanda, la hija del cantante, tuvo una caída que se complicó y estuvo a punto de perder la extremidad.

Diego Schoening y su hija recuerdan accidente que casi le costó la pierna hace varios años, cuando su hija mayor Fernanda se accidentó en un carrito de golf en Miami, Florida, donde radicaban.

La joven sufrió lesiones en una pierna sin imaginar que más tarde estarían a punto de causarle la amputación de dicha extremidad, pero ¿cómo fue esto posible? Este es el relato que padre e hija hacen a Ventaneando

“Estábamos en una playa y teníamos unos carritos de golf. Nos dimos la vuelta y la calle no estaba bien. Había muchas piedras y se volteó. Se le veía un hoyito, pero al rededor tenía completamente blanco, así me lo limpiaron y me sacaron todas las piedritas para que no se infectara”, cuenta Fernanda.

“No le dolía, hasta que el paramédico se acerca a mi esposa y a mí y nos dice ‘lo que sí se me hace raro y me preocupa, es todo eso alrededor blanco, es piel muerta. Empezó a tornarse de ese como morado verdoso de un moretón a realmente ya ponerse negro”, cuenta el cantante.

“Se veía muy fea y me daba como miedo, me daba ‘cosa’. Parecía que estaba muriendo, como deshaciéndose”, cuenta la hija de diego.

Después de muchos estudios para descubrir lo que causaba la muerte del tejido, finalmente encontraron un especialista en Los Ángeles, California, que les dio esperanza: “Tienen que operar el lunes a Fer y (le dije a mi esposa) ‘tienes que irte con ella’. El día de hoy me sigue llegando, después de tres años”.

Una vez que fue atendida en California, el diagnóstico era alarmante, pues la situación de su pierna implicaba que el golpe que recibió en la pierna fue tan fuerte que todas las células de adentro hacia afuera, lo peor de todo es que pasaba más tiempo, como decía el otro médico, hubiera podido perder la pierna.