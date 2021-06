Emir Pabón habla sobre la salud de su esposa

El cantante habla sobre la salud de su esposa tras la operación a la que fue sometida y contó que pronto podría salir del hospital.

Sabemos que son días complicados y difíciles, pero Emir Pabón habla sobre la salud de su esposa, a quien dedicó un hermoso mensaje en redes sociales tras ser operada.

“El fin de semana operaron a mi esposa. No la podían operar porque tenían miedo de manipularla y nos dieron tiempo para poder monitorear el corazón y el pulmón. Los doctores la han cuidado de una manera impresionante”.

El cantante narró cómo sucedió el accidente: “Llegamos aquí a los Estados Unidos, veníamos del aeropuerto hacia el hotel. El operador que venía manejando, vean el carro cómo quedó, yo también le decía, yo también lo vi y no respondía”.

“Al momento del impacto ya no sé cómo salió por la puerta. Yo no entiendo qué fue lo que pasó. Estaba manejando, seguía parpadeando como si nada, como si no hubiera gente atrás”, cuenta.

Al preguntarle si iniciarán alguna acción legal en contra de esta aplicación de servicio, dijo. “Le pido mucho a Dios en esta situación, porque es muy injusto”.

A su esposa le repitió que “Eres una guerrera” y sobre lo siguiente para ella, comentó: “Le empezaron hacer terapias y esperamos en Dios que en los próximos días ya pueda sostenerse en unas muletas”.

